Eurobarometro: il 63% degli italiani non vuole stare nella UE

Per fortuna che il sondaggio è stato condotto dalle istituzioni dell’Unione europea, altrimenti le solite sinistre, a cui va aggiunto con una virata di cento ottanta gradi rispetto quanto ha sempre sostenuto anche l’M5s, avrebbero subito urlato denunciandone la “manipolazione”. Ebbene: l’Italia è tra i sei paesi attualmente facenti parte dell’Unione europea dove sono molto meno della metà i cittadini che ritengono che l’adesione alla Ue sia positiva. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo e diffuso ieri.

In tutti gli Stati membri, è più probabile che gli intervistati considerino l’appartenenza all’Ue una “cosa positiva” piuttosto che una “cosa negativa”, ma solo in quattro nazioni, oltre tre quarti degli intervistati si esprimono in modo positivo sull’Ue: Lussemburgo (83%), Irlanda (81%), Germania (79%) e Paesi Bassi (78%).