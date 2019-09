Clima, Formigli: migranti arrivano dall’Africa per colpa della CO2

A L’aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, all’indomani del discorso con lacrime all’Onu, si parla ovviamente di Greta Thunberg. Ospite in studio ecco Corrado Formigli, che la ha intervistata tempo fa a PiazzaPulita, prima della pausa estiva. E Formigli spende parole d’encomio per la paladina green: “Greta la ho intervistata. Ha studiato molto, è bravissima e comunica in modo straordinario”, afferma il conduttore.

E ancora, aggiunge: “Quelli che arrivano dall’Africa arrivano perché noi immettiamo nell’atmosfera una quantità enorme di anidride carbonica“. Insomma, Formigli sposa in toto le ragioni dei migranti climatici.

“Questo fenomeno generazionale – riprende – sta mettendo sotto pressione la politica. Lei è bravissima, è una che ha studiato molto e che comunica in modo straordinario: Lei ha dei contenuti da comunicare”, ribadisce in conclusione il conduttore di PiazzaPulita. liberoquotidiano.it