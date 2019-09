Espositori di gioielli speronati e derubati da nordafricani

Bologna – Speronati e derubati in auto: caccia ai ladri in zona Fiera. Furto con speronamento in zona Fiera. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 15:30, dove in due sono stati derubati di un trolley contenente dei gioielli. A raccontare tutto alla polizia sono state le vittime del fatto, un uomo e una donna, espositori di ritorno da una fiera di preziosi.

I due erano a bordo della loro auto in via Michelino, quando all’improvviso all’altezza di un semaforo un’auto Audi li ha speronati. Dal mezzo sono scesi in due, secondo le testimonianze delle vittime descritti come nordafricani. Portatisi sul retro del mezzo preso d’assalto, i ladri hanno spaccato il lunotto posteriore per poi prelevare il bagaglio con i preziosi al suo interno, per poi risalire a bordo dell’auto e ripartire in velocità. Sui fatti ora indaga la squadra mobile. Non si conosce ancora l’entità del furto.

