Tasse verdi, arriva la stangata (con la scusa del riscaldamento globale)

Con la Manovra avanza la maxi-stretta verde. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, è intenzionato a difendere in Cdm il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e gli sgravi per i prodotti senza imballaggio. Per trovare le coperture si ipotizza un taglio lineare del 10% annuo dei sussidi ambientalmente dannosi. Tra questi ci sono i 5 miliardi di euro annui di sgravi sul diesel per le automobili.

Ridurre lo “sconto” comporterebbe di conseguenza un aumento del pieno di carburante per 17 milioni di automobilisti che oggi guidano una macchina diesel. Ma mostra preoccupazione anche il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che, come riporta Il Messaggero ha parlato di un “attacco senza precedenti all’agricoltura più green d’Europa”. Il taglio delle “Sad”, infatti, comporterebbe un aumento del prezzo del gasolio per i trattori che sono alimentati unicamente con questo tipo di carburante. Il rischio, secondo Coldiretti, sarebbe quello di mettere fuori mercato il Made in Italy.