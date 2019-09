Con i pantaloni abbassati inveisce e sputa contro passanti, nigeriano bloccato dai Cc

A petto nudo, con i pantaloncini abbassati, inveiva e sputava contro passanti, prendendo a pugni e ginocchiate le auto che transitavano su corso Roma. È stato fermato, dopo una breve resistenza, e successivamente dichiarato in arresto, un 21enne di origini nigeriane residente a Massafra.

Come riportato dal giornale viviwebtv.it, il giovane, con precedenti di polizia ed il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, era in totale stato di alterazione psichica: ha tentato invano di aggredire i militari, poi ha provato a scappare venendo prontamente immobilizzato.

Condotto in caserma, è stato sottoposto a una visita medica e successivamente trasferito in carcere.