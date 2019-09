Liberia, incendio in scuola coranica: morti 26 bambini

Almeno 26 bambini sono morti nell’incendio di una scuola coranica in Liberia. Ne dà notizia in un tweet la Radio pubblica. La tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuta a Paynesville, un sobborgo commerciale della capitale Monrovia.

L’incendio è divampato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre.

(Agenzia Nova) – Almeno 34 persone sono morte nell’incendio scoppiato questa notte in un collegio annesso alla moschea della cittadina di Payneville, nel nord-ovest della Liberia, dove risiedevano decine di bambini. Lo riferisce il quotidiano liberiano “Gnn”, precisando che almeno 23 vittime erano bambini.

Il presidente George Weah ha espresso le “più sentite condoglianze” ai loro familiari: “le mie preghiere vanno alle famiglie dei bambini”, ha scritto il capo dello Stato su Twitter.

Secondo una fonte del Servizio antincendio nazionale della Liberia, l’incendio avrebbe potuto essere domato se il servizio liberiano dei pompieri fosse stato dotato di attrezzature sufficienti. La squadra locale è potuta intervenire con una sola autopompa, trovandosi nell’impossibilità di contenere le fiamme