Rapinata e violentata da due minorenni, grave una 90enne

MESSINA, 17 SET – Anziana picchiata e derubata, fermati i due aggressori: l’hanno pure violentata. Non solo il pestaggio e la rapina, la novantenne aggredita nella notte di domenica scorsa da due ragazzini è stata anche violentata sessualmente. La polizia ha chiuso il cerchio sulla vicenda fermando i due responsabili. Si tratta di un 17enne e di un 14enne.

La donna avrebbe aperto volontariamente la porta ai due, uno di loro infatti sarebbe amico del nipote. Una volta dentro i due malviventi hanno iniziato a picchiare con violenza l’anziana mettendo a soqquadro l’abitazione in cerca di denaro ed oggetti preziosi, per poi fuggire via.