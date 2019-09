Amnesty premia Greta “Ambasciatrice di coscienza”

La giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei “Venerdì per il futuro” sono stati nominati “Ambasciatori di coscienza” per il 2019 da Amnesty International. La 16enne svedese è salita sul palco a Washington per ricevere il premio.

Questo premio è per i milioni di persone, giovani, in tutto il mondo, che hanno preso parte al movimento chiamato “Venerdì per il futuro”, per tutti questi giovani impavidi che lottano per il loro futuro”. “La gente sta morendo – ha sottolineato Greta – ma ci sono molte persone che continuano a distogliere lo sguardo dai problemi, invece il mondo non ha mai visto una minaccia dei diritti umani di tale portata”, invitando poi tutti a partecipare ai prossimi scioperi per il clima del 20 e del 27 settembre.