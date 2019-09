Brexit, Johnson dice no a Juncker: “Nessuna proroga, fuori il 31 ottobre”

Boris Johnson oggi sarà in Lussemburgo per il primo incontro con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, da quando è diventato premier lo scorso luglio. Nell’incontro, rendono noto fonti governative britanniche, Johnson “metterà in chiaro che lui rifiuterà, se offerta, ogni proposta di estensione”, dei tempi della Brexit che, come è noto, il premier afferma che avverrà, con o senza l’accordo, entro il 31 ottobre.

NO DI JOHNSON A QUALSIASI IPOTESI DI PROROGA – Negli ultimi giorni, il premier britannico ha espresso ottimismo sulla possibilità che si raggiunga un accordo con la Ue per mutare i termini dell’accordo negoziato da Theresa May che lui ritiene inaccettabile. Ma in realtà a Bruxelles cresce la frustrazione per la mancanza di proposte concrete da parte di Londra. “Non ci sono indicazioni di una svolta”, ha dichiarato alla dpa un diplomatico europeo.