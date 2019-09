Tragedia in azienda agricola, 4 morti nel Pavese

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). A renderlo noto è il 118 precisando che gli operai sono caduti in una vasca di liquami. Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dove tutti e 4 erano precipitati.

Si tratta di due operai e dei due titolari dell’azienda. I quattro uomini stavano lavorando vicino alle vasche di compostaggio del fertilizzante quando sarebbero precipitati.