Juncker: “No idea di stile di vita europeo da opporre a fenomeno migratorio”

Il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi i ministri competenti in materia di immigrazione: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione è stata convocata da Conte per far entrare nel vivo il lavoro del nuovo governo sul tema dei migranti.

Intanto continuano le polemiche sulla questione del dossier intitolato ‘Stile di vita europeo’ e affidato da Ursula Von Der Leyen a Margaritis Schinas. “Non ho alcun nuovo nome da comunicare per conto della squadra di transizione”, ha detto la portavoce della Commissione. La presidente eletta è riunita con i commissari designati, “c’è un dibattito in corso, tutti gli argomenti saranno analizzati, ma non è una discussione legata ad un solo titolo o ad un unico portafoglio”.