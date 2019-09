Meluzzi: “Il rischio di sostituzione etnica deve farci riflettere”

“La vera spiegazione strategica e razionale sul fenomeno della migrazione afro-islamica in Italia negli ultimi anni l’ha data Emma Bonino, già ministro degli Esteri. È lei a dire che tra il 2014 e il 2016 furono proprio lei e Renzi a chiedere, durante le riunioni degli organismi internazionali, alle famigerate Ong, di scaricare in Italia tutti i migranti ritrovati nel Mediterraneo”. E’ quanto scrive lo psichiatra, criminologo e scrittore Alessandro Meluzzi nel saggio a sua firma pubblicato sul ‘Primo rapporto sull’islamizzazione d’Europa’ curato appunto dalla Fondazione ‘Farefuturo’ con il contributo dell’Ufficio Studi di Fratelli d’Italia che è stato presentato oggi alle 15 in Senato.

“La cosa appariva ancora, in quel momento, un’emergenza migratoria tutto sommato temporanea con aspetti drammatici – aggiunge Meluzzi – Ma tant’è. Questo mise in movimento un colossale fatturato dell’accoglienza, ben noto in Italia, tanto da avere prodotto 7 miliardi di euro di introiti per le cosiddette organizzazioni umanitarie, laiche e religiose. Ma soprattutto una pressione di immagine e di comunicazione sullo sterminato continente africano di cui oggi vediamo gli effetti dell’indotto”.