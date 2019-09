Metaponto: torna a casa e la trova occupata dai migranti

METAPONTO – Un cittadino inglese, proprietario di una casa situata nelle campagne di Metaponto, all’arrivo in Italia per trascorrere le vacanze di settembre nella propria abitazione, è rimasto sorpreso quando, aprendo la porta, ha trovato materassi nei corridoi ed effetti personali altrui sparsi in tutte le stanze della casa. L’abitazione era stata occupata da nove extracomunitari provenienti da diversi paesi africani.

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it, gli uomini erano entrati dopo lo sgombero, effettuato a fine agosto, dei capannoni in disuso del comprensorio industriale denominato “la Felandina”; come è noto, i capannoni erano occupati da circa 300 extracomunitari. All’arrivo del proprietario inglese non vi erano persone all’interno dell’abitazione, poiché gli occupanti erano al lavoro nei campi.