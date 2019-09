Bologna: rissa tra stranieri alla Festa dell’Unità, volontaria derubata

Bologna – Ha chiuso i battenti insolitamente in anticipo la Festa dell’Unità, nella notte tra sabato e domenica. Colpa di una rissa di mezzanotte tra giovani, forse di nazionalità sudamericana, nell’area del Villaggio latino del Parco Nord. Un coltello è stato ritrovato sull’asfalto dalla polizia, subito allertata dagli organizzatori. Ma dei protagonisti della zuffa nessuna traccia, si erano già volatilizzati, anche se alcuni testimoni avrebbero parlato di un giovane in maglia rossa con in mano, appunto, una lama.

“È chiaro che dopo quello che è successo ieri sera una riflessione sul personale di sicurezza in più va fatta – spiega l’organizzatore Roveri –, ne parleremo ovviamente anche con i gestori del Villaggio e con la Questura in settimana per coordinarci. Una vigilanza privata per tornare come si faceva prima, in alcuni punti, come per la gestione di una discoteca”.