Mirandola: stupro brutale, uomo di 39 anni in fin di vita

MIRANDOLA – Un mirandolese di 39 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Carpi. Secondo le prime informazioni, l’uomo, che lotta tra la vita e la morte, sarebbe stato aggredito la notte scorsa in un parco pubblico.L’uomo è giunto in ospedale in condizioni gravissime, con preoccupanti lesioni interne.

Secondo indiscrezioni, sarebbe stato vittima di una aggressione a sfondo sessuale, uno stupro di una violenza definita “agghiacciante”.