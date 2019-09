“Quando la corruzione è ricompensata puoi affermare che la tua società è condannata”

“Quando ti rendi conto che, per produrre, è necessario ottenere il consenso di coloro che non producono nulla; quando hai la prova che il denaro fluisce a coloro che non commerciano con merci, ma con favori; quando capisci che molti si arricchiscono con la corruzione e l’influenza, più che di lavoro e che le leggi non ci proteggono da loro, ma al contrario, essi sono protetti dalle leggi; quando ti rendi conto che la corruzione è ricompensata e l’onestà diventa auto-sacrificio; allora puoi affermare, senza paura di sbagliarti, che la tua società è condannata.”

Tratto dalla Parte Seconda, al Capitolo Secondo de “La Rivolta di Atlante” (Atlas Shrugged)

Ayn Rand , scrittrice e filosofa russo-americana sviluppò in questo romanzo quella che diventerà la sua filosofia: l’Oggettivismo

