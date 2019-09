Scomparsi a Piacenza: catturato Sebastiani, trovato corpo della donna

Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, è stato catturato oggi a Piacenza ed è stato condotto in caserma. È stato poi trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la ragazza di 28 anni scomparsa dallo scorso 25 agosto. Il cadavere era in un’area boschiva nel comune di Gropparello, nel Piacentino. A condurre i carabinieri nella zona è stato lo stesso Massimo Sebastiani. L’uomo è stato fermato per omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo non era nella casa dove l’uomo ha accompagnato i carabinieri, ma in un fossato, in una zona particolarmente impervia. Per il recupero del cadavere sono stati allertati vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto erano presenti anche il sostituto procuratore Ornella Chicca e l’avvocato Mauro Pontini, difensore di Sebastiani.

07 settembre 2019