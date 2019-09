Migranti, “diagnosi inventate per farli scendere”

“È un affronto nei nostri confronti, non puoi inventarti diagnosi per farli scendere”, ascoltate uno dei medici che ha visitato alcuni immigrati fatti scendere dalla nave Ong per “emergenza sanitaria”.

Guardate il servizio esclusivo di Quarta Repubblica sui medici di bordo e le diagnosi discordanti! (Giorgia Meloni)