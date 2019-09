Un poliziotto e 5 carabinieri per fronteggiare la violenza di 158 “migranti”

Scrive il Sap (sindacato di polizia) su Facebook: “Adesso si aprirà la “caccia ” all’autore di questo scritto, perché l’importante è trovarlo e punirlo, invece di ascoltare e cercare di capire cosa NON FUNZIONA !!!

SIAMO SOLO CARNE DA MACELLO, BUONI PER PAGARE AVVOCATI !! SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI FERITI A TORINO !!

“..Questa notte, per due ore, da solo e con un manipolo di Carabinieri (cinque), mi sono trovato a fronteggiare 158 ‘ospiti’ (perché così vanno chiamati), sotto una sassaiola pericolosissima durata un tempo interminabile, fino all’arrivo provvidenziale di tre squadre del Reparto Mobile e del loro funzionario…Questi Centri secondo il mio modesto parere hanno utilità pari a zero perché si lavora in un contesto di pseudo detenzione dove l’Autorità pre-costituita viene continuamente messa in discussione, dove le nostre funzioni vengono derise, prese in giro e prese a sputi (e nel caso di specie non è una metafora), dove il controllo dell’ordine pubblico è diventato una chimera impostato essenzialmente sull’opera di mediazione dei singoli ispettori impiegati di turno a rotazione, ma tutto ciò non può quasi mai trovare riscontro quando la controparte con la quale ti confronti è rappresentata da extracomunitari provocatori pluripregiudicati che aspettano mesi per essere rimpatriati, e nemmeno sempre!!!”, scrive l’agente che ha riportato la rottura di due falangi e trenta giorni di prognosi.