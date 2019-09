Carcere Torino: gambiano manda 4 agenti all’ospedale

Aggressioni agenti per un antinfiammatorio. Un detenuto gambiano 25enne, appena arrivato in carcere per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ha chiesto di fare la doccia e poi ha preteso un farmaco antinfiammatorio. A questa richiesta gli è stato detto di attendere l’arrivo dell’infermiera, ma lui all’improvviso ha aggredito con calci e pugni un agente di polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno delle Vallette. È accaduto questa mattina, domenica 1 settembre, intorno alle 10.30 nella nona sezione del padiglione B.

In aiuto del poliziotto sono arrivati altri tre agenti che sono stati aggrediti a loro volta. Tutti e quattro sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove sono stati medicati e dimessi con quattro giorni di prognosi. Il detenuto è stato arrestato e messo in isolamento.