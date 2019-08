Ebola in Congo, 2000 morti. Unicef vuole 126 milioni di dollari

L’epidemia di Ebola in Congo ha ormai raggiunto i tremila casi, ed è il momento di aumentare gli sforzi per mettere fine al problema. Lo afferma il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che nel fine settimana visiterà le zone colpite insieme al suo omologo dell’Onu Antonio Guterres. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione, aggiornati al 27 agosto, i casi sono 2997, con 1998 morti e 893 persone guarite. Nelle ultime ore si è alzato l’allarme in Uganda, dopo che una bambina di nove anni è stata trovata positiva al virus da un posto di controllo alla frontiera con il Congo.

In corso nel paese, ricorda l’Oms, ci sono anche epidemie di morbillo, colera e malaria con decine di migliaia di morti. “Lottiamo per un approccio molto più organico – afferma il direttore generale dell’Oms -, e chiediamo alle Ong e ai partner dell’Onu di continuare ad accelerare tutte le attività”.