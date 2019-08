Bergoglio, 29 settembre grande messa per i ”migranti”

Città del Vaticano – Il Papa celebrerà una messa speciale in Vaticano per ricordare al mondo che l’emergenza sui migranti è ancora una ferita aperta. In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, il 29 settembre prossimo.

Papa Francesco ha fatto sapere che riserverà una celebrazione ad hoc a chi fugge dalla miseria e dalla guerra per costruirsi un avvenire migliore in Europa o negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere la sezione migranti e rifugiati del dicasgero dello Sviluppo umano integrale. Il tema dell’iniziativa è: Non si tratta solo di migranti.

A Lampedusa, l’isola nel Mediterraneo che i barconi dalla Libia cercano di raggiungere ogni giorno, aveva pronunciato parole fortissime, il primo monito rivolto all’Europa. ”Aprite le porte ai fratelli africani.” ilmessaggero.it

MIGRANTI IN FUGA DALLA FAME