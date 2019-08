Nardella: sì accordo Pd-M5s, intese anche a livello locale

Il sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, non esclude intese Pd-M5s anche a livello locale in vista delle Regionali: “Più il governo nuovo nascerà su un patto chiaro più sarà facile trarne vantaggio a livello locale”, ha spiegato in un’intervista a Repubblica, “andiamo per tappe, prima una soluzione nazionale poi potremo parlare con tranquillità anche delle Regionali”.

“Non mi sento un tifoso ma un sostenitore convinto sì”, ha detto Nardella a proposito del possibile esecutivo rosso-giallo, “perchè consapevole del pericolo a cui andremmo incontro in caso di elezioni anticipate. Un pericolo non per la democrazia ma per l’economia del Paese”.