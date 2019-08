Lombardi: “cose da fare per l’Italia, #governogiallorosso”

Condividi

“Il Pd dice che il problema nel far nascere un Governo di concretezza sarebbe Di Maio al Viminale. Sono sicura che il nostro capo politico non antepone se stesso al Paese.Non sarebbe da 5 Stelle. Partiamo invece da #Conte2 e le cose da fare per l’Italia. #governogiallorosso”.

Lo ha scrtto su Twitter Roberta Lombardi, prima capogruppo M5s alla Camera nella scorsa legislatura e oggi a capo dell’opposizione M5s in Regione Lazio alla Giunta guidata da Nicola Zingaretti.