Mantova: “Parlateci di Bibbiano”, sindaco Pd chiama la polizia

Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia.

“Qualche cretino ha pensato bene di imbrattare diverse parti di piazza Virgiliana e del centro con questi adesivi. Di Bibbiano parleranno le indagini che sono in corso. Intanto qui, che siamo a Mantova, ho chiesto alla Polizia Locale di verificare le telecamere per beccarli e sanzionarli per bene” , ha scritto Palazzi sottolineando che il Comune sta “ spendendo milioni per rendere più bella e pulita la città” e, pertanto, “i responsabili pagheranno tutti i costi per ripulire”.