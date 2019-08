Boschi: “Governo Pd-M5S può durare fino a elezione del presidente della Repubblica”

Condividi

“Se devo fare una previsione dico che si va alla scadenza naturale. Sicuramente all’elezione del presidente della Repubblica, ma secondo me fino al marzo 2023”. Lo ha detto la deputata Pd ed ex ministra delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, chiamata a fare un ‘pronostico’ sulla durata di un eventuale esecutivo 5 Stelle-Dem in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“Ho già chiarito che posso dare una mano sui contenuti se può essere utile – ha aggiunto -. Voterò la fiducia, anche se con fatica, se nascerà il governo. Ma fare il ministro con i 5 Stelle, no grazie”.