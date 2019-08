Giuseppe Conte, una persona squallida che ha vomitato bile

Condividi



di Finanza In Chiaro

Un’uscita indecorosa dalla scena per Giuseppe Conte che, in Parlamento, ha vomitato bile, si è espresso in maniera rabbiosa nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. Conte ha dimostrato così a tutta l’Italia di essere stato una persona veramente squallida.

A Salvini è bastato ricordare lo scandaloso colloquio fra Conte e la Merkel per far fare al nostro Ex premier la più colossale figura di m…