Regionali Emilia R., Merola (Pd): “noi alternativa democratica e civica”

Regionali, Merola appello ai sindaci per sostenere Bonaccini: “Non dobbiamo perdere la ragione”. Dal palco della Festa dell’Unità di Bologna, un appello del sindaco Virginio Merola a sindaci e amministratori del centrosinistra al lavoro sul territorio per sostenere Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali nel corso di un dibattito dal titolo “Non perdere la ragione: alle elezioni in Emilia-Romagna, insieme, per una alternativa democratica e civica in Italia” in programma il 9 settembre alle 20.30 nella sala Enrico Berlinguer.

A spiegarlo è lo stesso Merola, con un post su Facebook: “Non è il partito dei sindaci, ma il contributo fondamentale di chi conosce i territori”. È “un appuntamento cui tengo molto- afferma – con gli amministratori del centrosinistra protagonisti”.