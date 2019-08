Migranti, sbarco in Salento: in 69 arrivano a Leuca su veliero

Condividi

In pieno giorno a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Sessantanove migranti a bordo di un veliero sono stati intercettati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza a cinque miglia dalla costa della località salentina, in questi giorni affollata dai turisti, e accompagnati nel porto.

A quanto apprende l’Adnkronos due presunti scafisti sono stati bloccati e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Assistiti dalle forze dell’ordine e dalla Croce Rossa i migranti, tra i quali 16 minori non accompagnati, verranno ora trasferiti a bordo di un pullman nel centro di prima accoglienza di Otranto ‘Don Tonino Bello’.