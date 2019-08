Immigrazione clandestina, Open Arms passa agli insulti: “miserabili”

Sedicesima notte a bordo per i 107 migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 presunti minori di sabato pomeriggio a Lampedusa che sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Open Arms, 8 dei ”minori” hanno confessato di essere maggiorenni

E c’è attesa per gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento che indaga per sequestro di persona e violenza privata: si attendono gli esiti dell’ispezione seguita sabato sera, terminata poco prima delle 22, dal medico della Sanità marittima con gli uomini della Squadra Mobile e della Guardia costiera. Per ora, ma il quadro potrebbe mutare in giornata, l’inchiesta è contro ignoti. Open Arms, medico smonta la balla: i migranti sbarcati stavano tutti bene