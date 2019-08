Juncker operato d’urgenza

Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è dovuto rientrare dalle vacanze in Austria per sottoporsi in Lussemburgo ad un intervento d’urgenza di asportazione della cistifellea. Lo rende noto la Commissione in una nota. BRUXELLES, 17 AUG

