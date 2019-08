Renzi ci riprova: nuova raccolta firme per chiedere dimissioni di Salvini

Scrive Matteo Renzi su Facebook: “E alla fine Salvini cambiò idea per l’ennesima volta. Fino a domenica scorsa sembrava inarrestabile, chiedeva pieni poteri e dettava la linea, adesso auspica rimpasti e spera di far la pace con i grillini.

Faceva il gradasso che impone una linea, adesso elemosina un accordo.

Una farsa senza dignità. Un abbraccio a tutti quelli che dicevano che in Parlamento non c’è opposizione: con la nostra iniziativa parlamentare abbiamo costretto Capitan Fracassa alla sua prima sconfitta della legislatura. Io credo che adesso vada lanciato forte un messaggio da parte di tutti i cittadini, non solo dei parlamentari: Salvini si dimetta, subito.

Firmiamo e facciamo firmare questa petizione. Siamo intorno a quota 50mila firme. Da qui a martedì prossimo possiamo ancora crescere. Più Salvini diventa ridicolo nell’aggrapparsi alla poltrona, più dobbiamo ricordargli la banale verità: ha perso, deve lasciare il Governo.

Firma e fai firmare!”