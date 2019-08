Degrado a Bologna: “Bevono, si bucano e urinano per strada”

Condividi

Bologna – Degrado in via San Carlo. Le segnalazioni di alcuni residenti e commercianti descrivono una situazione che permane da circa una settimana e che riguarda un angolo davanti alla serranda di un negozio chiuso, occupato da tossicodipendenti senza casa che in quel punto usano droga, bevono alcolici e poi urinano.

“Abbiamo avvertito la Polizia Locale – spiega uno dei cittadini che ha denunciato la situazione – anche perchè mia moglie è stata oggeto di sguardi minacciosi solo per aver innavvertitamente visto uno degli occupanti mentre faceva i suoii bisogni tranquillamente per strada. Poi si bucano e bevono, lasciando per terra tutto quello che è possibile immaginare e che con questo caldo crea un lezzo insopportabile. Speriamo che chi di dovere intervenga presto così come si provvede a mantenere in ordine traffico e parcheggi, anche perchè da qui passano anche molti turisti stranieri e non ci sembra un bel biglietto da visita”.

www.bolognatoday.it