Carola Rackete: “Fu la Germania a ordinarmi di sbarcare a Lampedusa”

“So che quanto sto per dire potrebbe essere strumentalizzato da qualche partito…”: esordisce così l’attivista tedesca Carola Rackete che, dopo aver speronato a Lampedusa l’imbarcazione della guardia di Finanza per forzare il blocco dei porti imposto dal governo italiano, ora svela, in una intervista alla tv tedesca Zdf, che fu il ministero dell’Interno tedesco a chiederle “di far registrare e portare tutti i clandestini a Lampedusa“.

Una rivelazione grave e choc. Il primo a sospettare che c’era in disegno ben preciso dietro il gravissimo gesto con il quale la Rackete ha rischiato di uccidere alcuni militari della Finanza dopo che tutti i ricorsi che l’Ong aveva tentato erano stati respinti dalla magistratura italiana e internazionale, era stato il sito di contro informazione Journalistenwatch.com.