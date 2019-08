Puglia Pd, primato in Regione: stipendi dei dirigenti +25% in tre anni

BARI – Le retribuzioni medie dei dirigenti della Regione sono aumentate in tre anni del 25%. A dirlo è la Corte dei conti nel rapporto annuale sulla spesa del personale negli enti territoriali, che affida alla Puglia il primato italiano degli aumenti, se si eccettua il piccolo Molise.

Nel 2015, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, la Regione spendeva 12,1 milioni per le retribuzioni di 142 dirigenti con uno stipendio medio lordo di 85mila euro. Nel 2017, a fronte di 130 dirigenti, la spesa totale è cresciuta a 13,9 milioni con una retribuzione media pari a 107mila euro: non la più alta in assoluto, per quanto decisamente maggiore della media nazionale dei dirigenti regionali (94.000 euro lordi), ma con 22mila euro medi di aumento in un triennio che rappresentano un dato unico.