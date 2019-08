L’ultima dei compagni a 5 stelle: Fico premier

I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l’annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c’è anche quella più remota e inverosimile: un’alleanza con il Pd per formare un governo che realizzi il tanto popolare taglio dei (345) parlamentari. Ma ciò che risulta ancor meno credibile è il nome dell’ipotetico presidente del Consiglio. Si tratta proprio di Roberto Fico.

A vociferare su questa assurda proposta è Repubblica, che racconta tutte le trame di Luigi Di Maio (anche quella di far pace con Alessandro Di Battista).