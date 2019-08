“Siamo qui, siamo qua, siamo solidarietà. Bella ciao”

Condividi

Silvia Sardone: “A SINISTRA SI AGGRAPPANO AL SOLITO PATETICO “BELLA CIAO”

Anche per il decreto sicurezza bis ridicolo presidio della sinistra con Bella Ciao e coretti per chiedere più clandestini in Italia. Sono veramente disperati!”