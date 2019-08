Morsi e pugni alla moglie, poi aggredisce i Cc: arrestato ecuadoriano

Empoli: picchiata dal marito davanti ai figli. La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato un 46enne ecuadoriano, irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma erano intervenuti intorno alle 1, alla casa del popolo di Sant’Andrea, località Fontanella, dopo che un uomo aveva chiamato il 112 per una lite.

Quando i militari di Castelfiorentino sono giunti sul posto hanno trovato una donna, visibilmente scossa, che ha riferito di essere stata aggredita poco prima dal marito (venendo morsa e colpita con calci e pugni) alla presenza dei due figli minori.