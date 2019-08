L’ultima barzelletta: il Pd denuncia la lottizzazione della Rai

di Francesco Maria Del Vigo

Sembra una barzelletta ma non la è: il Pd denuncia la lottizzazione della Rai. È come se una maîtresse chiamasse la buoncostume per denunciare una sua impiegata.

Il Pd. Il partito che nel corso degli anni ha occupato militarmente tutte le poltrone e gli strapuntini di Viale Mazzini: dalle direzioni giornalistiche fino alle portinerie. Il Pd che ha trasformato la tv pubblica in una macchina che propala costantemente il pensiero unico della sinistra buonista. Il Pd che, in piena epoca renziana, giusto per citarne uno, ha chiuso Virus, il programma di Nicola Porro, perché non piaceva abbastanza a sua maestà il premier.