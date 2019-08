Faraone, Pd: ”organizzare referendum per abolire Decreti Sicurezza”

Condividi

“Non so come si chiuderà questa crisi. Non so se andrà avanti Conte, se ci sarà un altro governo o se si tornerà presto a votare. Vedremo. Una cosa però la so con certezza, mi impegnerei volentieri per organizzare un bel referendum per abolire le porcheria dei decreti “sicurezza” approvati da questo governo e dalle forze parlamentari della Lega e del Movimento 5 Stelle.

Vorrei che tutti quelli che abbiamo provato sdegno in queste settimane, ci unissimo e cancellassimo con una gomma questo obbrobrio disumano. Non mi basta gridare che schifo, non mi basta gridare vergogna. Non mi basta più salire a bordo della Sea Watch, o sulla Diciotti, manifestare, urlare. Serve un gesto concreto, anche per misurare il grado di umanità di questo Paese.