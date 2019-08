Borseggi a Firenze, tre stranieri arrestati

In un solo giorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai reati in ambito ferroviario nel periodo estivo, in cui si registra sempre un maggior afflusso di viaggiatori nelle stazioni, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Toscana hanno effettuato tre arresti nel giro di poche ore.

Il 6 agosto la Polfer è intervenuta all’interno di un esercizio commerciale della stazione di Firenze S.M.N. per la presenza di una persona che molestava i presenti. Sul posto la Polizia ha identificato un cittadino cubano di 45 anni regolarmente soggiornante in Italia. Durante gli accertamenti, gli Agenti hanno scoperto che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione per un reato contro la persona e per lui si sono subito aperte le porte del carcere di “Sollicciano”.

Sempre nella stessa giornata sono scattate le manette anche per due cittadini di origine tunisina di 36 e 50 anni, già noti alle forze di polizia, dei quali solo il più giovane era regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.