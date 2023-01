Incidente stradale per improvviso malore, muore 45enne

Addio al quarantacinquenne Gaetano Bordonaro, morto all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dopo un incidente stradale verificatosi verificatosi alle 6,20 di mercoledì scorso. I soccorritori si sono subito accorti che il riberese non era messo bene. Scattati i soccorsi, non ci sono state esitazioni: il ferito è stato trasferito, con l’ambulanza del 118, al reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” del capoluogo siciliano dove, appunto, i medici hanno mantenuto riservata la prognosi e dove è stato ritenuto in pericolo di vita.

L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è verificato, in piazza Zmenhof, a causa di un improvviso malore di Bordonaro che era alla guida della sua Nissan X-Trail. L’auto è finita contro il muro perimetrale di un’abitazione e poi, di rimbalzo, su due autovetture parcheggiate lungo la via. Il riberese, subito soccorso, è stato stato trasferito, in ambulanza, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove è, appunto, purtroppo, avvenuto il decesso.

