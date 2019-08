19enne stuprata a Terni, egiziano già a casa dopo un mese

Si torna a parlare del caso di stupro avvenuto a fine giugno al Chico Mendes di Terni, dove una ragazza di 19 anni fu violentata – secondo la sua versione – da un giovane egiziano con il quale era uscita per fare una semplice passeggiata. Dopo aver subìto la violenza all’interno del parcheggio del parco, la vittima riuscì successivamente a raggiungere le sue amiche, che la convinsero a recarsi in ospedale ed a chiedere aiuto. Presentatasi in lacrime intorno alle 4 del mattino al pronto soccorso del Santa Maria di Terni, la 19enne spiegò di essere stata stuprata da un ragazzo conosciuto quella sera. Il giovane, inizialmente gentile, l’aveva invitata a fare una passeggiata ma, una volta soli, si era completamente trasformato. Dopo aver tentato un approccio, non si era fermato dinanzi al rifiuto della ragazza e l’aveva presa con la forza, gettandola sul cofano di un’automobile posteggiata.

Questa la versione della vittima, corroborata dal personale medico dell’ospedale. La visita specialistica effettuata sulla 19enne ha infatti confermato il rapporto sessuale.