Svezia: vuoi mendicare? Devi avere il permesso

Tempi duri per chi chiede l’elemosina, anche a Elkistuna, città svedese: chi intraprende questa strada deve avere un regolare visto che pagherà circa 20 euro. Un’ordinanza comunale prevede infatti un vero e proprio permesso, da ottenersi previa compilazione di formulario e pagamento della somma.

Non è una primissima nel Paese famoso per il suo welfare e per mettere a disposizione uomini e mezzi per l’accoglienza degli immigrati. Uno schiaffo per Bianca della comunità Rom: “Non ho rubato niente, non ho fatto niente di male, non siamo stati violenti né abbiamo rubato. Diciamo solo ciao alla gente”.