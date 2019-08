Ong, ammiraglio De Felice: “Arrestare gli equipaggi non basta”

Come si fermano i barconi delle ong? Certo, le politiche di Matteo Salvini aiutano. Ma un parere autorevole a tal riguardo arriva dall’Ammiraglio di divisione Nicola De Felice. In un’intervento su Il Tempo, infatti, stila il decalogo per fermare le navi delle organizzazioni non governative. Obiettivo, “evitare che l’Italia diventi l’unico scalo d’alaggio europeo”.

Punto primo, “convocare immediatamente l’Ambasciatore dello Stato di bandiera nel momento dell’ingresso si una nave Ong nel Mediterraneo centrale. Punto secondo, raccomandare allo Stato di bandiera della nave Ong di far dirigere l’imbarcazione verso il porto indicato dallo Stato che coordina il soccorso, “altrimenti – rimarca De Felice -far dirigere la nave verso un porto tunisino qualora fosse più vicino.