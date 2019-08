Le firme vanno raccolte. Ma per mandare a casa Fico e il Parlamento

Sono ridicoli quelli del Pd. Hanno il terrore delle elezioni anticipate e si rifugiano in calcio d’angolo con le firme contro Salvini. Ma è tutto lo spettacolo ad essere patetico: e semmai le firme dovrebbe essere sottoscritte in calce ad una bella petizione per mandare a casa l’intero Parlamento. Si’, dovrebbe essere mobilitato il popolo, anche sotto il solleone, per far cessare il triste spettacolo di una legislatura che va avanti solo a colpi di insulti. Che pena sentire uno come Zingaretti che scrive una nota su Facebook per dare a Salvini del giullare e del buffone. Lo ricordavamo più serio, il capo del Pd: la guerra che gli fanno i renziani deve averlo trasformato in un capopopolo da quattro soldi.

Una firma per lo stop alla legislatura – Invece di fare a gara fra di voi per raccogliere firme su mozione di sfiducia al ministro dell’Interno, avreste fatto meglio a chiamare gli italiani a dire basta alla legislatura. Eh già, vi manca il coraggio della decisione finale. Il rischio-poltrona.