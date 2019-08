Card. Bassetti contro Salvini: ”i cattolici non seguano i pifferai magici”

Condividi

I cattolici non devono “mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno” e “i simboli religiosi valgono solo nel contesto di una fede vissuta, altrimenti sono una sterile ostentazione”. Senza mai citare esplicitamente il ministro dell’Interno Matteo Salvini che in campagna elettorale ha giurato su croce e rosario, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, traccia la strada per i fedeli italiani.

“L’uomo ha sempre cercato di farsi dio di se stesso: recidendo il dialogo con il Padre o strumentalizzando gli insegnamenti della religione”, afferma l’arcivescovo di Perugia in una intervista al direttore dell’Osservatore Romano Andrea Monda. “Questo mi sembra più evidente dopo la grande frattura dell’11 settembre 2001: da un lato, si è accelerato, in nome della ‘qualità della vita’ e dei ‘diritti individuali’, il distacco dell’uomo da una visione cristiana dell’etica. Dall’altro lato, si è andata affermando, in nome del ‘nemico esterno’, islamico o migrante, una cultura identitaria escludente, nella logica dell’amico/nemico. In entrambi i casi c’è una negazione della caritas, dell’humanitas, della pietas e dell’universalismo cattolico.