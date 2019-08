Fmi, la candidata UE è la bulgara Kristalina Georgieva

Condividi

La bulgara Kristalina Georgieva è stata nominata formalmente candidato europeo per la presidenza del Fmi.

Georgieva, al termine del voto di 28 Paesi membri, ha ottenuto il sostegno del 56% dei Paesi che rappresentano il 57% della popolazione dell’Ue contro Dijsselbloem che ha ricevuto il sostegno del 44% dei Paesi per il 43% della popolazione.

With George Soros and the @OpenSociety Prize awarded to me by the @ceuhungary. Great honour! pic.twitter.com/n7wepIac8p

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 27, 2014