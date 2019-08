Vicenza, dimesso due volte dall’ospedale: muore bimbo di 3 anni

Un bambino di 3 anni è morto a Valli del Pasubio (Vicenza) dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Il piccolo aveva dei forti dolori alla pancia. Per due volte è stato portato in ospedale ed è sempre stato dimesso. Nella notte di lunedì il piccolo è deceduto. I genitori: “Nessun esame, gli hanno prescritto solo acqua e zucchero”. Solo al secondo ricovero si sono accorti che il bimbo era diabetico. Indagato il medico.

“Solo acqua e zucchero” – Giulio Cortiana era un bimbo sano come la maggior parte dei suoi coetanei. “Lunedì mattina stava bene”, racconta la mamma Erica al Corriere della Sera, “poi all’una ha cominciato ad accusare dolori alla pancia”. E di conseguenza la prima corsa in ospedale. Al pronto soccorso del nosocomio di Santorso (Vicenza), Giulio arriva molto debilitato. “Il medico lo ha visto pallido, ci ha detto che era disidratato e che sarebbe bastata un po’ di acqua e zucchero”. Giulio aveva la febbre e per questo gli era stata data della tachipirina. Nessun esame del sangue.