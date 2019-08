Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye sfida l’Italia

Si profila un nuovo braccio di ferro tra l’Italia e una Ong. La nave Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye, ha annunciato che non porterà a Tripoli, come da indicazione della Guardia costiera libica, i 40 migranti soccorsi in acque Sar.

“Noi obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un paese in guerra. La Libia non è un porto sicuro”, il commento della Ong tedesca che ha ricevuto il divieto d’ingresso in acque italiane firmato dai ministri Salvini, Toninelli e Trenta così come previsto dal decreto sicurezza bis.